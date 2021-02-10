Больше деталей о Asus Zenfone 8 mini

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Asus Zenfone 8 mini предложит не самый емкий аккумулятор для наших дней и сразу пять модификаций

На 12 мая Asus назначила премьеру серии Zenfone. Предположительно, линейка включает в себя три модели: Zenfone 8, Zenfone 8 Pro и Zenfone 8 mini. Активнее всего в сети распространяют информацию о компактном смартфоне серии, который получит 5,9-дюймовый экран, считающийся по нынешним меркам небольшим.

Последние сведения указывают на то, что Asus Zenfone 8 mini предложит аккумулятор емкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Модификаций должно быть пять: 6/128 Гб, 8/128 Гб, 8/256 Гб, 12/256 Гб и 16/256 Гб.

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По более ранней информации известно, что смартфон удостоится 120-герцового OLED-экрана разрешением 2400х1080 точек, 3,5 мм разъема для наушников и платформы Snapdragon 888. Основная камера должна быть тройной, где главный датчик на 64-мегапикселя.

Флагманский чип Qualcomm должны получить и прочие представители линейки Zenfone 8, а также есть предпосылки говорить о том, что компания в этот раз отказалась от реализации поворотной камеры. Хотя поговаривают, что компания может выпустить чуть позже Zenfone 8 Flip, который все же получит камеру-перевертыш.

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Источник: phonerena