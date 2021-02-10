Серия Asus Zenfone 8 лишится главной фишки предшественников

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От камеры-перевертыша могли отказаться в семействе Zenfone 8

На прошлой неделе Asus официально сообщила о том, что 12 мая она устроит премьеру серии Zenfone 8. Акцент, прежде всего, был сделан на компактной версии Zenfone 8 mini, которая предложит высокую производительность при компактных размерах самого мобильника.

Ожидается, что всего компания представит три модели, где помимо mini-версии покажут Zenfone 8 и Zenfone 8 Pro. О самих смартфонах известно немного и главной загадкой остается их дизайн. В частности, продолжит ли компания экспериментировать с откидным модулем камеры. Ряд источников говорят о том, что камера-перевертыш оставлена в прошлом и сегодня этому появилось подтверждение.

На своей странице в Twitter компания опубликовала видео-тизер, где показала лицевую панель смартфона с круглым отверстием под фронталку. Это означает, что минимум одна модель серии предложит врезанную в дисплей селфи-камеру. Есть сведения, что в таком дизайне будут исполнены Zenfone 8, Zenfone 8 Pro и Zenfone 8 mini, тогда как Zenfone 8 Flip предложит откидную камеру, но его премьера может состояться уже после 12 мая.

Ожидается, что все смартфоны серии Asus Zenfone 8 будут построены на базе Snapdragon 888. Самая компактная версия линейки получит дисплей диагональю 5,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц, а все прочие укомплектуют 6,7-дюймовыми экранами.

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Источник: notebookcheck