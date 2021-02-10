Больше о Realme GT Neo 3 за день до анонса

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Легкий, мощный, камера с OIS и эффективное охлаждение

Завтра состоится презентация Realme GT Neo 3, на который возлагаются большие надежды. Новинка вполне может стать самым сбалансированным устройством в своем ценовом сегменте. В оставшееся до анонса время компания продолжает раскрывать детали realme GT Neo 3.

Так, сегодня Realme выложила тизеры, возвещающие, что новинка получит корпус толщиной 8,22 мм и весить он будет 188 грамм. Спереди и сзади корпус прикрывает стекло. Дисплей плоский и предлагает достаточно тонкие рамки по периметру, где толщина боковых составила 1,48 мм, а нижней — 2,37 мм. Внутри установят чипсет Dimensity 8100, а чтобы избавить его от проблем с перегревом, внутри прдложили систему жидкостного охлаждения площадью 4129мм².

Особая гордость — камеры Realme GT Neo 3. Заявлено, что в качестве главного сенсора на тыльной стороне предложат модуль Sony IMX766 разрешением 50 Мп, который удостоится электронной и оптической систем стабилизации изображения. Камера получит новый алгоритм для быстрой фокусировки, который шустрее прочих решений на рынке на 94%. А еще обещано ускорение обработки изображений на 62% и есть улучшения по части ночной съемки.

Sony IMX766 также оснащен технологией всенаправленной фокусировки всех пикселей, которая позволяет использовать структуру пикселей датчика по схеме 2×2 для достижения горизонтальной и вертикальной фокусировки в обоих направлениях, а двусторонняя комбинация делает фокусировку более быстрой и точной.

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Источник: sparronews