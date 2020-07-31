Большой успех OnePlus на рынке Индии

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Бренд OnePlus у всех на слуху последние годы. За короткий срок своими смартфонами он смог добиться признания и многие не прочь повторить его успех. При этом компания никогда не стремилась покупать долю рынка за счет дешевых трубок, поддерживая имидж производителя флагманских устройств. Локальным успехом стало первое место OnePlus на индийском рынке смартфонов по итогам второго квартала нынешнего года.

Вся королевская рать

Так, по итогам работы за период с апреля по июнь нынешнего года на долю OnePlus пришлось 29% доли индийского рынка в премиальном сегменте. Это при условии, что в первом квартале нынешнего года компания была на третьем месте, и ее доля оценивалась примерно в 15%. Под премиальным подразумеваются модели с ценниками выше $400. В спину компании дышит Samsung, а на третьем месте оказалась Apple.

Популярные смартфоны

Своим успехом китайская компания должна быть благодарно OnePlus 8, который стал самой популярной моделью в премиальном сегменте. Его доля оценивается в 19%, а среди его сильных сторон аналитики отмечают емкий аккумулятор, дисплей с повышенной частотой обновления, приличную производительность и фирменную оболочку OxygenOS. С небольшим отставанием за ним следует Vivo V19 и чуть поодаль Samsung Galaxy A71. В топ-самых покупаемых устройств смогли пробиться iPhone SE 2020 и iPhone 11.

Вместе с тем, по итогам второго квартала нынешнего года отгрузка премиальных устройств на рынок Индии упала на 32%. Более того, в апреле поставки стремились к нулю из-за карантинных мер.

Источник: counterpointresearch