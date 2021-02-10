Бойтесь POCO F4 GT, немного боли от iPhone 14 Pro и детали о Xiaomi 13 — все только начинается

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Май подходит к концу и уже скоро наступит лето. В ожидании этого события, и чтобы отвлечься от печальных событий, предлагаем познакомиться с нашим еженедельным дайджестом. Мы собрали самые интересные новости. Realme выпустила новый любопытный планшет, Snapdragon 8 Gen 2 уже в разработке, MediaTek представила три новых чипа и внешний вид iPhone 14 Pro не радует.

Времена метавселенной приближаются и есть те, кто верит в нее. Ряд организаций уже даже начали скупать участки в мире виртуальной реальности для возведения различных объектов и размещения офисов. Прошла информация, что Samsung продолжит создавать топовые чипы в рамках серии Exynos и сейчас она готовит к выходу Exynos 2300.

По информации инсайдеров, Qualcomm приступила к тестированию Snapdragon 8 Gen 2. Если все пойдет хорошо, то чипсет представят раньше срока и это позволит той же Xiaomi уже в ноябре отметиться анонсом флагманской серии Xiaomi 13.

На этой неделе MediaTek представила три новых чипа: Dimensity 1050, Dimensity 930 и Helio G99. Как не удивительно, но самым интересным выглядит процессор из линейки Helio, который позволит создавать доступные игровые смартфоны.

Новинка этой недели — планшет Realme Pad X. Устройство получило чип Snapdragon 695, батарею на 8340 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт и 11-дюймовый IPS-экран разрешением 2К. А еще и приятный ценник.

Из подробностей о новых патентах на этой неделе отметились, прежде всего, компании Apple и Samsung. Первая показала технологию, позволяющую помочь при езде в автомобиле тем, кто обладает плохим вестибулярным аппаратом, а вторая — фантазирует на тему ноутбука-свитка, который можно просто свернуть в рулон. Касаемо будущих «яблочных» устройств нам показали рендер iPhone 14 Pro, а также поведали о скором внедрении функции Always on Display и появлении TV-приставки в виде стика за относительно небольшие деньги.

Что касается Xiaomi, то она успела отметиться анонсом Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+ и Xiaomi Band 7. Смартфоны появятся на глобальном рынке, но в рамках серии POCO X4 GT. Появились первые подробности о серии Xiaomi 13 и планшетах семейства Xiaomi Pad 6. По информации инсайдеров, 5 июля может состояться премьера Xiaomi 12 Ultra с камерами Leica и чипом Snapdragon 8+ Gen 1. Обещают, что шильдик немецкого фотобренда не только маркетинговый ход, «руки» специалистов будут приложены и к повышению качества снимков. И напоследок рекомендуем вам обязательно посмотреть новостной ролик, ведь в конце вас ждет парочка забавных новостей. Приятного просмотра!