Бойтесь POCO F4, Samsung тянет дисплеи, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Max переворот отменяется

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Рассказываем о наиболее интересных событиях прошедших семи дней. Google представила новые продукты, iPhone наконец-то обзаведется портом USB Type-C, Realme готовит конкурента Xiaomi Pad 5 Pro, а Samsung начинает активно разрабатывать 6G.

Неделя выдалась насыщенной в плане событий в мире технологий. Так, хакеры смогли положить RuTube, на восстановление которого ушло несколько дней. Криптовалюта совершила резкое пике вниз и в сети появился патент Samsung, который описывает скорое будущее — смартфоны и планшеты с растягивающимися дисплеями.

Появился рейтинг смартфонов, которые быстрее других обесцениваются. «Лучших» определяли между моделями Apple, Samsung и Google, сделав вывод, что флагманы последних двух компаний активнее всего теряют в цене.

В сети появились характеристики iPhone 14 Pro и iPhone 14 Max, которые в целом оказались предсказуемыми и революция отменяется. Тем временем аналитик Мин-Чи Куо заявил, что iPhone все же получит порт USB Type-C. Подождать всего чуть больше года. Тем временем сотрудники фабрики, на которой собирают «яблочные» устройства, вынуждены были с боем пробиваться домой с территории. Из-за вспышки коронавируса и карантинных ограничений они были заперты на территории фабрики.

На неделе прошла конференция Google I/O, в рамках которой показали программные и железные новинки. Так, Google Pixel 6a стал упрощенной версией Pixel 6 и пришел на смену Pixel 5a, анонсировали предстоящий выход Pixel 7 и Pixel Watch, а также обещан выход планшета в 2023 году.

Еще пришло сообщение, что ребята из Realme все же намерены представить конкурента Xiaomi Pad 5 Pro. Они готовят аппарат с 120-герцовым дисплеем, емкой батареей и Snapdragon 870. А другая «дочка» BBK отметилась анонсом OnePlus Nord 2T, где все улучшения свелись к замене чипа и ускорению быстрой зарядки. В этом месяце компания также выпустит OnePlus Ace Racing Edition, предложив IPS-панель вместо OLED.

Появились сообщения о выходе POCO F4, Xiaomi 12 Lite 5G NE и инсайдеры слили в сеть противоречивые изображения блока основной камеры Xiaomi 12 Ultra. И напоследок наша традиционная рубрика «какая-то дичь». Смотрите, будет интересно. Приятного просмотра!