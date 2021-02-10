Брак в Redmi K40: с чем напортачил производитель

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История с запотеванием камер Redmi K40 и Redmi K40 Pro

Не так давно Xiaomi освежила Redmi K30, представив Redmi K40 с более мощным процессором и улучшенными характеристиками. Статистики после начала продаж пока не набралось, поэтому сложно говорить о том, насколько новинка стала востребованной. А так как Redmi K40 продается только в Китае, сложно понять настроение пользователей, как они приняли новинку. Мы успели познакомиться со смартфоном лично и поделились своими впечатлениями о нем. И, как оказалось, есть момент, который основательно разочаровал.

Мы столкнулись с проблемой — запотевание основной камеры Redmi K40, из-за чего страдает качество съемки. На защитном стекле образуется конденсат, а снимки получаются как в дымке или в тумане. Как правило, такое явление происходит из-за температурного перепада и некачественной сборки, когда не соблюдена герметичность прилегания защитного стекла.

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Является этот брак массовым или это единичный случай, утверждать не беремся. Но проблема с запотеванием камеры проявилась не только в нашем тестовом экземпляре Redmi K40, но и в Redmi K40 Pro, обзор которого мы выпустим в будущем. Нам остается ждать реакции производителя на этот дефект. Возможно, он заявит о том, что подобное это норма. Такое может случаться, когда влага снаружи попадает внутрь устройства через каналы вентиляции, при перепаде температуры ожидаемо это влага конденсируется.

Напомним, что с аналогичной проблемой ранее столкнулись владельцы Samsung Galaxу Note 20 и тогда компания списала все на то, что появление конденсата абсолютно обычное явление. Все что она сделала — порекомендовала владельцам дорого смартфона избегать температурных перепадов. Видимо, проще списать все на внешние обстоятельства, чем сделать модели объективов герметичными.

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