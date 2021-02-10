Братья Redmi 10 5G и Poco M4 5G теперь с HyperOS – обновленный Android в смартфоны за 100$!

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Поздравляем владельцев

Время не стоит на месте, и даже бюджетные смартфоны рано или поздно нуждаются в свежем апдейте, чтобы не отставать от прогресса - и вот пора обновиться до новейшей прошивки HyperOS на базе Android 14 для двух популярных бюджетников прошлых лет - Redmi 10 и Poco M4 5G.

Эти смартфоны уже доступны в продаже более года, так что обновление даст им вторую жизнь. Благодаря HyperOS они получат немного обновленный дизайн, новые возможности кастомизации и улучшенную производительность.

Размер обновления составляет около 3.6 ГБ. После установки можно будет насладиться обновленными обоями, виджетами, экраном блокировки и интерфейсом в целом. Также HyperOS обещает лучшую оптимизацию, стабильность и быстродействие.

Итак, если ваш Redmi 10 или Poco M4 5G уже немного "причехли", пора вернуть им свежесть и актуальность благодаря обновлению HyperOS. А отзывом о работе HyperOS поделитесь с нами в комментариях.

Однако, просим не путать – 4G вариант данных устройств HyperOS еще не получили ! Но мы обязательно сообщим, когда это произойдет.