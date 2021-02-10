Будущий IQOO 10 получит камеру от Vivo X80

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С крутой системой оптической стабилизации изображения.

Прошло всего полгода с момента анонса серии IQOO 9, а компания уже готовит её наследника в лице IQOO 10 и 10 Pro. И сейчас появились некоторые характеристики новинок, а младшая модель даже засветилась на рендерах, предоставленных авторитетным инсайдером Ice Universe.

Так, обычной версии приписывают недавно анонсированный флагманский чипсет Dimensity 9000+ и Amoled-дисплей разрешением FullHD+. Интересным аспектом новинки является тройная основная камера, ведь помимо довольно неплохого основного датчика разрешением 50 Мп и размером 1/1,5", обещают также продвинутую gimbal-стабилизацию, такую же, как материнская компания Vivo использует в собственных камерофонах серии Vivo X, в частности в Vivo X80. На ее наличие также указывает надпись возле блока камер на рендере.

В основе IQOO 10 Pro будет лежать тот же чипсет, что и у младшей модели. Зато экран должен быть на порядок лучше: это продвинутая LTPO матрица с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц. О камере аппарата известно не так много, как о камере его "младшего брата", но он также должен получить тройной модуль с 50-мегапиксельным датчиком в главной роли. Скорее всего, смартфон также будет оснащен продвинутой стабилизацией. Новинке также приписывают звание первого смартфона с поддержкой 200-ваттной (!) быстрой зарядки, позволяющей восполнить объем аккумулятора за 12 минут (что, на самом деле, не сильно быстрее, чем уже существующие зарядки мощностью 150 или 120 ватт).

Точная дата презентации новинок остаётся неизвестной, но есть информация, что смартфоны будут представлены в первой половине июля.

Источник: gizmochina.