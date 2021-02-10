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Снова "раскладушка"?

Недавно пошел слух, что OPPO готова представить новый складной смартфон Find N3 Flip, будущий смартфон был замечен на сайте 3С. Pricebaba собрала информацию о дизайне, характеристиках и дате презентации устройства.

OPPO Find N3 Flip будет иметь двойную камеру на дисплее крышки, немного напоминающей недавно выпущенный Reno 10 Pro.

Размер крышки дисплея будет уменьшен до 3 дюймов, сам дисплей подобен предшественнику. Правда, у предшественника 3,26-дюймовый дисплей, а конкурирующие телефоны, такие как Motorola Razr 40 Ultra и Samsung Galaxy Z Flip 5 , предлагают большие дисплеи.

Говорят, что настройка задней камеры включает 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельный ультраширокий объектив и дополнительную 32-мегапиксельную камеру. Эти характеристики соответствуют предыдущему утечке.

Наконец, новый отчет также предусматривает, что Find N3 Flip будет иметь быструю зарядку мощностью 67 Вт, что, возможно, указывает то, что устройство было замечено с зарядным устройством мощностью 67 Вт во время процесса сертификации 3C.

В отчете ничего не говорится о чипсете, оперативной памяти или памяти Find N3 Flip. Что касается переднего дисплея, говорят, что он оснащен 6,8-дюймовой панелью LTPO AMOLED, которая предлагает частоту обновления 120 Гц. Для селфи у него 32-мегапиксельная фронтальная камера. Утечка схемы для Find N3 Flip выглядит подлинной; однако достоверность утечки спецификаций не определена.

В отчете также говорится, что Find N3 Flip должен дебютировать в Китае до конца этого месяца. Кроме того, ожидается, что он будет запущен на мировом рынке в сентябре.

В целом, по предварительным данным, это будет очередной гибкий смартфон, который нельзя будет выделить среди конкурентов какой-либо фишкой. Напомним, что в этом году произошло много прорывных изменений в сложных смартфонах, а это и увеличение внешнего дисплея (надеемся на создание каких-то посторонних приложений на эти дисплеи), а также, как, например, у Samsung изменение шарнира изгиба .

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Источник: pricebaba