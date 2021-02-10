Бунт от Samsung, iOS разрастается, Redmi Note 12 Pro резво приближается, iPhone 14 с USB 3.0 и для селфи

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На календаре суббота и это означает, что пришло время познакомиться с наиболее интересными событиями прошедших дней. Из нашего дайджеста вы узнаете, что Realme представила новые смартфоны, которые на самом деле совсем не новые, Starlink станет повсеместным в Украине, Samsung топит за Exynos и несет небольшую революцию в аккумуляторах, а также что готовят нам Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+.

Объективно, апрель не радует интересными новостями. Новинки выходят, но не так чтобы они были интересны нам, а производители закрылись в своих лабораториях и продолжают что-то там изобретать.

Если же говорить о новостях прошедших дней, то Starlink готовит к открытию свой офис в Украине, чтобы спутниковый интернет стал доступным бизнесу и гражданам. Google же ради защиты конфиденциальности и необходимости работы в правовом поле в ряде стран, удалит из магазина приложений все программы для записи звонков.

В Kитае вышел OnePlus Ace, у которого есть шансы стать популярным на домашнем рынке и улучшить статистику продаж не только компании, но BBK в целом. Впрочем, «дочки» BBK и сейчас по совокупности мировых продаж смартфонов могут подвинуть не только Apple, но и Samsung. Realme также отметилась анонсом смартфонов серии Q5. Новинками их назвать сложно, устроили ребрендинг Realme 9 Pro и Realme GT Neo 2, но последнему мощность зарядки прокачали.

Samsung планирует завалить рынок моделями с чипами Exynos. Уверяют, что она взяла курс на увеличение устройств с фирменными процессорами в бюджетном и среднем сегментах. А еще компания попытается наладить выпуск аккумуляторов для смартфонов, взяв на вооружение технологию изготовления батарей для электрокаров. За счет более плотного расположения компонентов хотят добиться увеличения емкости АКБ.

Apple принял решение держаться за Lightning до конца. Спасибо хоть в iPhone 14 предложат новый стандарт USB 3.0, который позволит передавать данные быстрее. Купертиновцы также прокачают фронталку новый айфонов, предложив автофокус и более светочувствительный сенсор. Руки до интегрирования Touch ID в дисплей вновь не дойдут.

Компания Xiaomi запустила в продажу выносливый Redmi 10 Power с батарейкой на 6000 мАч и модный Xiaomi Civi 1S для прекрасных дам, которые любят все тонкое и легкое. Была на неделе информация и о Redmi Note 12 Pro и Redmi 12 Pro+. Не так чтобы ее было много, и она прям очень ценна, но ее появление подтверждает, что анонс не за горами. И на «десерт» вы узнаете о миниатюрном гаджете для троллей и что можно купить за 100 кг мелочи в Китае. Приятного просмотра!