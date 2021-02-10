Бюджетная раскладушка? Samsung готовится к выходу FE версии своих гибких смартфонов

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Теперь доступен для всех

Гибкие телефоны все еще остаются дорогостоящей техникой, которую мало кто может себе позволить. Samsung продолжает производить одни из лучших на рынке гибких телефонов со своими двумя последними моделями: Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 5. По новым слухам, в следующем году мы можем увидеть третьего, более доступного участника, который присоединится к ним.

Похоже, Samsung сосредотачивается на производстве надежной линейки продуктов FЕ. Были частые утечки информации о том, что в скором времени мы увидим выпуск Galaxy S23 FE, а другие даже намекали на то, что Galaxy Tab S9 FE находится в разработке. Так где гибкий FE?

Что ж, согласно утечке информации в X (ранее Twitter) под псевдонимом Revegnus, мы можем увидеть Galaxy Z FE после того, как Samsung выпустит Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 в 2024 году. Однако нет информации, которая бы уточняла, была ли это раскладушка или гибкая книжка.

Но самый интересный вопрос - цена такого устройства, ведь как мы знаем, линейка FE является существенно дешевле своих старших моделей. Начальная цена на Galaxy Z Flip 5 сейчас составляет 999 долларов, поэтому, если будет складывающийся телефон FE, он, вероятно, должен быть значительно дешевле. Наконец, основная идея серии FE от Samsung состоит в том, чтобы обеспечить флагманские функции по более разумной цене. Таким образом, мы ожидаем, что гибкие Galaxy FE будут стоить около 800 долларов или даже чуть меньше.

Кроме того, Revegnus также подтверждает неизбежный анонс Galaxy S23 FE, добавляя, что Samsung планирует выпускать новую модель ежегодно в отличие от довольно спорадического графика выпуска этой серии Galaxy до сих пор.

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Источник: phonearena