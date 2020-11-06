Бюджетник Samsung A12 начал получать последние сертификаты перед своим выходом на рынок

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Спустя несколько месяцев после появления первых слухов, Samsung A12 начал показывать признаки жизни.

Еще в августе этого года Samsung намекала на появление нового среднебюджетника под названием Galaxy A12. После появления первых слухов смартфон как будто канул в лету. Однако сегодня появилось подтверждение, что A12 все еще находится в планах компании.

Сегодня в Сети появилась информация о сертификации модуля NFC нового смартфона. Кроме подтверждения возможности оплаты покупок с помощью этого чипа, сам сертификат намекает на скорее появление устройства на полках магазинов.

Galaxy A12 получил сертификат NFC еще 28 октября. На странице сертификации было обнаружено, что Galaxy A12 будет иметь 64 ГБ хранилища. Скорее всего, на заднике устройства будет располагаться блок камеры на три объектива.

По слухам, Galaxy A12 получит сканер отпечатков пальцев, расположенный сзади. Интересно, что, исходя из нескольких источников, экран нового устройства от Samsung может иметь разрешение FullHD+ - у предшественника A11 дисплей имел разрешение HD+.

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Аккумулятор будет иметь емкость в районе 4000 мАч, а также ожидается, по крайней мере, мощность зарядки 15 Вт.

Устройство должно выпускаться в черном, красном и белом цветах. Смартфон станет преемником Galaxy A11, который является одним из самых доступных устройств в серии Galaxy A. Учитывая количество появляющихся утечек и сертификатов, скорее всего, устройство выйдет на рынок до конца года.

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Источник: rootmygalaxy.net



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