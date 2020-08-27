Samsung наполняют рынок бюджетников – производитель тизерит выход Galaxy A12

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Samsung решил оставаться королем продаж, а помочь ему в этом должен очередной бюджетник Galaxy A12.

В этом году для Samsung произошла настоящая трагедия: его сместила с первого места по продажам смартфонов китайская компания Huawei. Недолго думая, корейцы решили забрать свое место на троне и уже подготавливают к выходу несколько бюджетников – именно они и делают кассу техногиганту.

Совсем скоро компания обновит одно из своих самых дешевых устройств в линейке Galaxy A. Речь идет об A11, выпущенном еще в мае. Несмотря на недавний выход на рынок, его отпрыск, Galaxy A12, должен выйти в ближайшее время.

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Фанатское издание SamMobile опубликовало новость о скором выходе устройства. Смартфон будет иметь номер модели SM-A125F. Кодовое название выбрано не зря: в свое время Samsung обозначили Galaxy A11, как SM-A115F.

По материалам SamMobile, Galaxy A12 будет поставляться в двух модификациях хранилища: 32 ГБ и 64 ГБ – заметный апгрейд, ведь у предшественника не было варианта с большим запасом памяти. Ожидается, что A12 сохранит TFT-экран, установленный в A11, а также в нем будет установлен тот же набор основного блока камеры из трех модулей. Возможно, характеристики сенсоров обновятся. Сканер отпечатков пальцев будет установлен, скорее всего, на задней панели A12.

Других подробностей, к сожалению, на данный момент нет. Но зная, что слухи появляются не просто так, ждем новые данные совсем скоро.

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Источник: SamMobile