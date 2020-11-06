Планшет Samsung Tab S2 пятилетней давности получил обновление от октября этого года

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Samsung внезапно решили немного поправить положение безопасности на планшете Galaxy Tab S2.

Samsung представила свой топовый планшет Galaxy Tab S2 еще в июле 2015 года. На тот момент он был почти ультимативным устройством: большой и яркий AMOLED-дисплей, неплохой внешний вид, да и производительность была не на самом стыдном уровне.

Несмотря на то, что планшет уже несколько лет как вышел из программы поддержки ПО, недавно компания решила отправить новое обновление с патчем безопасности за октябрь 2020 года.

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Новость пришла от американского оператора связи Verizon. Обновление начало отправляться вчера. Сама версия прошивки, по сути, остается такой же, и никаких дополнительных фишек она не приносит.

Tab S2 была обновлен до Android 7 еще несколько лет назад, и надо понимать, что, скорее всего, в таком состоянии он останется уже до конца своей «жизни». Тем не менее, далеко не каждый производитель может так долго поддерживать свое устройство, особенно если мы говорим про планшет на Android (привет, Xiaomi!).

Судя по всему, изменение в политики поддержки устройств пришло после заявления компании о продлении программы отправки новых прошивок на свежие устройства в течение 3 лет. Напомним, что раньше Samsung были очень медлительной в плане развития ПО компанией: редкие обновления патчей безопасности, не говоря уже и об обновлении функциональности.

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Теперь же Samsung находится в числе первых производителей (если не считать Google), готовых представить свою версию прошивки на Android 11 – это должно произойти к концу года.

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Источник: Talk Android



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