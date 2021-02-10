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топ за свои деньги

Прошлогодний среднебюджетный король Realme 10 Pro+ стал доступен в Украине по привлекательной цене в версии 8/256 с NFC.

Недавно мы писали об этом смартфоне в топе смартфонов до 10 000 грн, и он оказался одним из лучших за свои средства, однако есть нюанс: это была версия без возможности платить бесконтактным методом с помощью Google Pay, этот же экземпляр такой проблемы не имеет.

Если коротко, смартфон имеет все, что нужно: он оснащен MediaTek Dimensity 1080, одним из лучших за эти средства, неплохой камерой Samsung HM6 (сенсор больше, чем у Pixel 7A), и быстрой зарядкой в 67 вт.

А чего стоит его экран – он здесь максимально эффектен благодаря дисплею с загнутыми краями, что идеально произведет впечатление на людей, которые для этого пользовались плоскими дисплеями.

Аккумулятор вас тоже не разочарует: 5000 мАч будет работать целый рабочий день, а быстрая зарядка зарядит его обратно до сотни за 40 минут.

Итак, если вы ищете новых впечатлений от смартфона за недорого, который при этом будет выполнять все ваши задачи, этот смартфон вам однозначно подойдет. Нажмите ссылку ниже, чтобы выбрать желаемый цвет

Realme 10 Pro Plus 8/256 - от 10 699 грн