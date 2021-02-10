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C Redmi K50 Pro не все однозначно: какой у него чип?

23.02.2022 834 0

Обещают Dimensity 8100, который облюбовали для себя ряд производителей

Redmi K50 Pro, анонс которого мы ждем в марте, по сути своей должен быть субфлагманом, но в части аппаратной платформы все должно быть без компромиссов. И мы уже свыклись с мыслью, что в его основе будет лежать чип Snapdragon 8 Gen 1 или Dimensity 9000. Но один из китайских инсайдеров заставил сомневаться в том, какой чип ляжет в основу Redmi K50 Pro.

 

C Redmi K50 Pro не все однозначно: какой у него чип? – фото 1

 

Сегодня он выложил в сеть информацию о характеристиках новинки. Он не стал опровергать то, что Redmi K50 Pro будет выглядеть именно так, как показал ранее @OnLeaks. По его сведениям, на передней панели установят AMOLED-дисплей E4 от Samsung диагональю 6,67 дюйма. При этом габариты корпуса составят 163,2х76,2х8,7 мм и внутри установят аккумулятор емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

 

Но главный сюрприз — чип Dimensity 8100. Да, это именно тот процессор, который должны только представить в первый день весны, и он должен лечь в основу Realme GT Neo 3. Такой чип логичнее было ждать в Redmi K50, но не в его Pro-версии. Правда, мы не знаем, на что будет способна в плане производительности новая система на чипе от MediaTek. Возможно, мощности Dimensity 8100 хватит с лихвой и небольшое отставание по мощности от Snapdragon 8 Gen 1 с лихвой компенсирует отсутствие проблем с перегревом.

 

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Источник: mydrivers

Redmi K50 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.02.2022

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C Redmi K50 Pro не все однозначно: какой у него чип?