Целая россыпь смартфонов доступна со скидками: Redmi Note 10 5G, OnePlus 8T, OnePlus 9 и другие модели
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Redmi Note 10 5G
Характеристики: Snapdragon 678, 6.43" AMOLED, 5000 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, камера 48 Мп
Предложение для Украины
Версия: 4/64 Гб - $148
Версия: 4/128 Гб - $168
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Промокод на все OnePlus: "OPWEEK"
OnePlus 8T
Версия: 8/128 Гб
Цена: $466 - https://lite.al/w0Yrw
OnePlus 9R
Версия: 8/128 Гб
Цена: $466 - https://lite.bz/Gh6wjI
OnePlus 9 Pro
Версия: 8/128 Гб
Цена: $786 - https://lite.al/BK24nq
OnePlus 9
Версия: 8/128 Гб
Цена: $586 - https://lite.bz/Zdwd_c
OnePlus Nord N100
Версия: 4/64 Гб, UE Charger
Цена: $129 - https://lite.al/l6V-z
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