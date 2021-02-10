Целая россыпь смартфонов доступна со скидками: Redmi Note 10 5G, OnePlus 8T, OnePlus 9 и другие модели

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Не теряй время и успей купить по меньшей цене Redmi Note 10 5G, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R и OnePlus N100

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Redmi Note 10 5G

Характеристики: Snapdragon 678, 6.43" AMOLED, 5000 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, камера 48 Мп

Предложение для Украины

Версия: 4/64 Гб - $148

Версия: 4/128 Гб - $168

Купон магазина $20 + промокод "AESBW511"

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Промокод на все OnePlus: "OPWEEK"

OnePlus 8T

Версия: 8/128 Гб

Цена: $466 - https://lite.al/w0Yrw

OnePlus 9R

Версия: 8/128 Гб

Цена: $466 - https://lite.bz/Gh6wjI

OnePlus 9 Pro

Версия: 8/128 Гб

Цена: $786 - https://lite.al/BK24nq

OnePlus 9

Версия: 8/128 Гб

Цена: $586 - https://lite.bz/Zdwd_c

OnePlus Nord N100

Версия: 4/64 Гб, UE Charger

Цена: $129 - https://lite.al/l6V-z