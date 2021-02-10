Цена на Samsung Galaxy S22 в Европе

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Дешевыми флагманы не будут. Пандемия, дефицит и рост стоимости комплектующих повлияли на цену

До анонса серии Samsung Galaxy S22 рукой подать. Как это часто бывает, о новинках уже известно многое и остается дождаться пресс-мероприятия, чтобы сравнить инсайдерскую сводку с официальной информацией. В числе сведений, которые предстоит сравнивать, будут и ценники на новинки.

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Так, нам предстоит узнать, насколько точен оказался в своих прогнозах Роланд Квандт, который привел прайс для семейства Galaxy S22 в Европе. Как правило, этот информатор безошибочен в предсказаниях.

По его данным, на европейский рынок выйдут все три новинки серии: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Первые две модели будут представлены двумя модификациями, а последняя получит три версии. Стоимость Galaxy S22 будет стартовать с отметки 849 евро за версию с 8/128 Гб памяти. За модификацию с 8/256 Гб памяти запросят 899 евро. В таких же конфигурациях памяти будет представлен Galaxy S22+, но ценники будут выше: 1049 и 1099 евро соответственно.

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Как и его младшие собратья Galaxy S22 Ultra в базовой версии предложит 8/128 Гб, и цена на него составит 1249 евро. В дополнение к ней предложат модификации с 12/256 Гб и 12/512 Гб памяти, а оценить их могут в 1349 и 1449 евро соответственно.

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Источник: twitter