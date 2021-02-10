Samsung готова переписать будущее смартфонов с Galaxy S22 Ultra

164

Galaxy S22 Ultra объединит в себе все лучшее от серий Galaxy S и Galaxy Note

Ни для кого не секрет, что в феврале состоится презентация Unpacked, на которой представят линейку флагманов Galaxy S22. Мы все ближе подбираемся ко времени анонса серии и уже скоро компания должна назвать дату проведения ивента. По инсайдерской сводке, пройдет он 9 февраля. Так это или нет, узнать можем в любой день, ведь промо-кампания стартовала.

Читать также: Samsung Galaxy S21 FE: нелюбимое дитя в тени гигантов ﻿

Президент мобильного подразделения Samsung MX (Mobile Experience) выложил пространственный пост об инновациях, в котором напомнил о том, что компания рискнула сломать шаблоны и пойти против течения в 2011 году выходом серии фаблетов Galaxy Note, а в 2019 году выпуском складных устройств семейства Galaxy Z Fold. Обещано в феврале на мероприятии Unpacked 2022 показать «самое примечательное устройство серии S, которое когда-либо создавалось». И это будет «совершенное устройство».

Сопроводил свой пост он любопытным видеотизером, где столкнулись две «галактики», чтобы создать «супергалактику». При этом нам показали силуэты двух смартфонов, символизирующие объединение серий Galaxy S и Galaxy Note. Похоже, что таким образом компания намекает на предстоящий анонс Galaxy S22 Ultra, который позаимствовал от серии Galaxy Note такие черты как поддержка стилуса и место для его хранения, а также «угловатый» дизайн.

Читать также: Samsung Galaxy A53: характеристики и изображения с TENAA ﻿

С дня на день ждем объявления даты анонса Galaxy S22. Точнее подтверждение, что пройдет он 9 февраля, ведь эту дату озвучил инсайдер Ice Universe, а этому парню можно доверять.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: samsung