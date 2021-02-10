Цены на Asus Zenfone 8 раскрыты перед анонсом

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Сколько запросят за Asus Zenfone 8

Уже завтра состоится премьера Asus Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip. Усилиями инсайдеров о новинках нам известно многое, но все же вопрос ценообразования еще остается открытым. Правда, в случае с Asus Zenfone 8 сетевому информатору Судханшу Амборхе удалось кое-что разузнать.

Так, по информации источника смартфон будет доступен в трех модификациях, где самая младшая предложит 8/128 Гб и запросят за нее 700 евро ($850). Будет версия с 8/256 Гб за 750 евро ($910), и в своем топовом исполнении смартфон обладает 16/256 Гб, а оценили его в 800 евро ($970).

Напомним, что Asus Zenfone 8 приписывают OLED-экран диагональю 5,92 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 888 и операционную систему Android 11 с надстройкой ZenUI. Смартфон получит оперативную память LPDDR5, флеш-накопитель стандарта UFS 3.1, емкий аккумулятор на 4000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой, фронталку на 12 Мп и основную камеру 64 Мп (Sony IMX686) + 12 Мп.

Среди прочих характеристик Asus Zenfone 8 называют стереодинамики, 3,5мм разъем для наушников, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Одновременно с анонсом этой модели представят Asus Zenfone 8 Flip, который получит модуль откидной камеры.

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Источник: gizmochina