Asus Zenfone 8 Flip: рендер и характеристики

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Ключевые характеристики и дизайн Asus Zenfone 8 Flip вновь находят свое подтверждение

В последние годы Asus сократила до минимума линейку смартфонов, отказавшись от недорогих устройств и акцентировав внимание только на флагманах. Ежегодно она выпускает самый злой и навороченный игровой ROG Phone, а также парочку «обычных» Zenfone. ROG Phone 5 уже дебютировал, а 12 мая настанет очередь Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip. О последнем сегодня вновь и поговорим.

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Поводом для этого материала послужила очередная утечка рендера и характеристик Asus Zenfone 8 Flip. Изображение подтверждает, что новинка станет наследником оригинальной идеи с откидной камерой, способной выполнять функции как основного модуля, так и фронтального. Именно эта фишка позволит смартфону выделяться на фоне прочей братии и выбиваться из сонма однотипных устройств.

Поворотный модуль обладает тремя датчиками изображения и речь идет об основном на 64 Мп, широкоугольном сенсоре на 12 Мп и телеобъективе на 8 Мп. Предложат ли оптический стабилизатор, неизвестно. Весит Zenfone 8 Flip 230 грамм и такой немаленький вес получился не в последнюю очередь из-за поворотного механизма камеры.

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Габариты новинки составили 165х77х9,5 мм и внутри скрывается платформа Snapdragon 888. Обещают AMOLED‑дисплей диагональю 6,67 дюйм, разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 90 Гц, а также аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. Оперативной памяти должно быть 8 Гб и постоянной 256 Гб.

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Источник: mydrivers