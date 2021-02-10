Цены на электронику будут расти и дальше. Кризис и дефицит комплектующих только усугубляется
Смартфоны, автомобили и прочая электроники дешевыми не будет
Дефицит — это слово, которое все чаще звучит, когда речь заходит о том, как живет рынок электроники сейчас. На этапе планирования и производства никто не мог предугадать в прошлом году, что карантинные меры и остановка фабрик из-за пандемии коронавируса больно ударит по отрасли. Сыграли свою роль и закупки Huawei, которые вымели компоненты с рынка и создали дополнительный дефицит.
Все это негативно отразилось на объемах производимых компонентов, и ключевые игроки в не могут оправиться, вернуться на прежний уровень производства. Наиболее остро стоит вопрос с дефицитом чипов, прежде всего, Qualcomm, что заставило ту же Xiaomi срочно перекинуть заказ процессоров на MediaTek. Даже могущественная Apple, компания с оборотом 2 триллиона долларов и крупнейший в мире покупатель полупроводников, тратящий 58 миллиардов долларов в год, вынуждена была отложить запуск IPhone 12 на 2 месяца в прошлом году из-за дефицита.
Аналитик отмечают, что рынок процессоров попал в зону турбулентности и сегодня производители комплектующий не могут удовлетворить спрос. Они отмечают, что на рынке царит кризис и говорить о скором выздоровлении не приходиться, ситуация только ухудшается.
Все чаще слышны заявления производителей электроники, что они не смогут поставить на рынок в достаточном количестве продукцию. Так, Sony уже говорит о том, что вряд ли ей удастся выполнить собственный план продаж игровой консоли PlayStation 5. Ощущает проблему с нехваткой компонентов для производства Xbox и Microsoft. Сократили объем производства такие автопроизводители как General Motors, Nissan и Ford. Со своей стороны, Samsung отменила выход Galaxy Note сославшись на нехватку комплектующих, хотя на тот же Galaxy S21 Fan Edition она могла «наскрести» компоненты.
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Увы, прогнозы аналитиков пессимистичны. Нет никаких признаков, что ситуация наладится, спрос начнет снижаться. Тогда как дефицит будет подстегивать рост цен, электроника будет дорожать. Вырастут ценники на автомобили и, конечно же, смартфоны. В этом году мобильные устройства, включая iPhone точно не будет дешевле, чем прошлогодние модели.
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Источник: theguardian
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