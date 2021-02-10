iPhone 12s или iPhone 13? Вот ответ на этот вопрос

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В сентябре Apple должна представить iPhone 13

До презентации новых iPhone остается совсем немного времени. Но до сегодняшнего дня не было единого мнения, как же компания назовет новинки. Одни говорили о том, что Apple остановилась на нейминге iPhone 12s, а все потому, что количество новшеств невелико и те, что предложат не тянут на новое поколение. Другие же напротив были уверены, что новая серия будет именоваться iPhone 13, несмотря на существующие суеверия.

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Но, похоже, что ответ уже известен и правы последние. Новое поколение iPhone получит порядковый номер 13. О выходе серии iPhone 13 стало известно благодаря одной фоточке, которая появилась в сети Weibo. На снимке изображены упаковочные стикеры, которые наклеиваются на коробку в подтверждение того, что упаковку никто не вскрывал, она поступила целостной с завода.

Ярлык четко указывает на то, что он предназначен для коробки, внутри которой будет находиться iPhone 13. Минорный апдейт не остановил компанию и она посчитала, что изменений достаточно, чтобы новинки стали целым поколением устройств. Интересно, что в США одним из профильных изданий был проведен опрос и нашлось немало тех, кого может остановить от покупки новинок суеверия по части несчастливого числа 13. Но Apple это не страшит.

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Источник: weibo