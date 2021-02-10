Цены на Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo и Find X3 Lite: отнюдь не дешево

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Слили прайс на линейку Oppo Find X3

Парад премьер флагманов нынешнего года только стартовал, и мы увидим еще немало премиальных гаджетов. Свою топовую линейку Oppo Find X3 готовит и «дочка» BBK, а ее анонс состоится 11 марта. В новое семейство войдет четыре модели: Oppo Find X3, Find X3 Pro, Find X3 Neo и Find X3 Lite. И они будут отнюдь не дешевыми.

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Про данным достаточно авторитетного и известного сетевого информатора Судханшу Амборхе, Oppo Find X3 Pro выйдет в четырех цветах: черный, белый, синий и оранжевый. Доступен смартфон будет в одной модификации с 12/256 Гб памяти по цене от 1000 до 1200 евро.

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Такой же объем памяти получит и Oppo Find X3 Neo. Выбор будет ограничен черной и синей расцветкой, а ценник будет в районе 700-800 евро. Вполне предсказуемо и логично, что лайт-версия будет самой доступной в новой линейке устройств. Нас ориентируют на ценник 400-500 евро за Oppo Find X3 Lite с 8/128 Гб памяти. Цветового разнообразия не будет, только синий и черный оттенки.

По неподтвержденной информации, Oppo Find X3 Pro оснастят 6,67-дюймовым OLED-дисплеем разрешением QudHD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 888, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной проводной зарядкой и по беспроводу — 30 Вт. Основная камера будет тройная и главный датчик на 50 Мп.

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В случае с Oppo Find X3 Lite стоит ориентироваться на 90-герцовую OLED-панель диагональю 6,5 дюйма, чипсет Snapdragon 765G, селфи-модуль на 32 Мп, батарейку емкостью 4300 мАч, быструю 65-ваттную зарядку и четверную основную камеру с ключевым сенсором на 64 Мп.

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Источник: 91mobiles