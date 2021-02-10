Инсайд. Oppo готовит еще одну модель в линейке Reno5

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Oppo Reno5 F может пополнит линейку уже в ближайшем будущем

﻿В конце прошлого года компания Oppo представила сразу четыре версии смартфона Reno5. Казалось, что четыре вариации способны покрыть все запроси от пользователей, но Oppo другого мнения. Стало известно, что нас может ожидать новая модель в этой линейке – Oppo Reno5 F.

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На рендерах видно главное отличие смартфона – блок камер, который отличается от всей линейки Reno5. На данный момент есть информация, что нам предложат четвертную камеру с основным сенсором на 48 Мп. Есть мнение, что наличие дополнительной камеры, а также приставка «F» указывает на расширенные фото-видео возможности аппарата.

Так как в этой линейке немало смартфонов, есть догадки в отношении других характеристик. Дисплеем может стать 6,43 дюймовый OLED экран с частотой 90 Гц. Аккумулятор, вполне логично, может быть как у версии Oppo Reno5 - на 4300 мАч. Oppo Reno5 F скорее всего будет поставляться с OS Android 11. Ничего не говорится про 5G, поэтому скорее всего, нас ждет 4G версия смартфона.

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Пока не до конца ясно, для каких регионов готовиться эта модель. Будет ли она на глобальном рынке, или рассчитана под локальные регионы.

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Источник: ﻿﻿gizchina.com