Цензура, слежка и кротость: цена успеха Apple в Китае

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Китай стал золотой жилой для Apple и ради обогащения она готова подчиняться

То, что Apple тесно сотрудничает с американским правительством, я думаю, мало у кого вызывает сомнения. Даже во время ведения торговой войны между США и Китаем, интересы компании из Купертино старательно оберегают и ей удается удачно лавировать между двумя конфликтующими сторонами.

New York Times против Apple

Эффект открытия ящика Пандоры произвело расследование журналистов The New York Times, результатом которого стало обвинение Apple в связях с КНР. Получается, что пока Белый дом ожесточенно борется с китайскими компаниями, обвиняя их в шпионаже и связях с военными Китая, они не замечают того, как американская бизнес-империя занимается тем же?

В руки репортеров попали различные документы, которые фигурируют в одном из судебных разбирательств, а также им удалось взять интервью у 17 бывших и действующих сотрудников Apple, а также у 4 экспертов по безопасности. Проанализировав их, они пришли к выводу, что компания «уступила растущим требованиям китайских властей». По факту они обвинили ее в том, что она готова идти на любые уступки в Китае, только бы не потерять важный для себя рынок.

Алчность и нажива превыше интересов, прав и свобод пользователей. Ведь пятая часть выручки Apple приходится на Китай, и лишись она ее — в казне была бы ощутимая брешь. В итоге так старательно выстраиваемая Тимом Куком бизнес-модель, направленная на получение максимальной прибыли, рухнула бы.

Глава Apple в свое время не скрывал того, что компания делает ставку на рынок Китая и в приоритетах его завоевание. Здесь собирается львиная доля устройств компании и устройства продаются многомиллионными тиражами. Но точно так же, как Тим Кук придумал, как заставить Китай работать на Apple, Китай заставляет Apple работать на себя.

Тотальная цензура и слежка

Внутри Apple работает мощная машина цензуры. Китайский App Store — это пространство, куда не пускают неугодных и к созданию черного списка причастны власти Китая. По данным журналистов, за последние несколько лет из магазина приложений исчезли утилиты, среди которых зарубежные новостные, службы знакомств для геев, приложения для обмена зашифрованными данными и прочие.

В китайской версии App Store действует табу на упоминание событий на площади Тяньаньмэнь, о Далай-ламе, вопросы спорных территорий и любой контент, который так или иначе подрывает авторитет властей Китая.

За период с июня 2018 года по июнь 2020 года Apple удовлетворило 91% запрос китайских чиновников на удаление приложений и количество изгнанных составило 1217. Для примера, в других странах за этот же срок из магазина приложений было выдворено 40% утилит и речь идет всего о 253 удаленных приложениях по всему миру.

В числе таких «уступок» властям КНР, журналисты называют и тот факт, что данные хранятся на китайских серверах. По словам экспертов по безопасности и инженеров Apple, в центрах обработки данных компании в Китае нет механизмов, которые бы воспрепятствовали китайским властям получить доступ к электронной почте, фотографиям, документам, контактам и местоположениям миллионов жителей Китая. Т.е. фактически информация не защищена и при желании ее не сложно заполучить. Этакий компромисс со стороны Apple: официально китайским властям она ничего не передает, но при этом не ставит заслонов для доступа к ней.

Цена лояльности

«Apple стала винтиком в машине цензуры, которая представляет собой подконтрольную правительству версию Интернета», - сказал Николас Бекелин, азиатский директор правозащитной организации Amnesty International. «Если вы посмотрите на поведение китайского правительства, вы не увидите никакого сопротивления со стороны Apple - не было истории отстаивания принципов, которым Apple, по утверждению Apple, так привержена».

По словам экспертов, ни одна другая компания в Китае не может похвастаться тем, как быстро ей удалось наладить выпуск гаджетов в этой стране, возвести производственные площадки и наладить работу цепочки поставок. Все это не было бы возможным, не создай правительство Китая благоприятный климат для ее деятельности. Но интерес КНР был не только в том, что в ее промышленность пойдут инвестиции, а в том, что они в итоге получат от компаний. Цензура и тотальный контроль — плата за лояльность.

Статья у журналистов The New York Times получилась интересная и познавательная с точки зрения того, как компания умеет обставлять и преподносить себя как борца за приватность и безопасность. И надо отдать должное, Apple в деле «пускания дыма в глаза» преуспела. Будет интересно понаблюдать за реакцией компании на этот материал. Игнорировать ее, значит, согласиться со всеми обвинениями. А допустить этого компания не может. Саму же статью NYT полностью вы найдете тут.

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Источник: nyt