CES 2021: концепт игрового кресла и умной маски от Razer

265

Razer показала на CES кресло со встроенным дисплеем и умную маску, но их выход на рынок под вопросом

В рамках выставки CES 2021 компания Razer показала защитную маску для лица и кресло для геймера с 60-дюймовым OLED-дисплеем. Razer утверждает, что создала самую «умную» маску Project Hazel на основе защитного респиратора уровня №95.

Маска обладает активной вентиляцией и поток воздуха можно отрегулировать. В Project Hazel есть УФ-автостерилизатор и отдельный футляр с поддержкой беспроводной зарядки. Фильтры и вентиляторы сменные. Но главная фишка «умной» маски» — светодиодная подсветка, которая автоматически активируется в темноте.

Project Hazel изготовлена из водонепроницаемого и устойчивого к царапинам переработанного пластика. Он прозрачный, что позволяет видеть губы и мимику, а также предложили встроенный микрофон, позволяющий четко слышать того, кто соблюдает «масочный режим». На данный момент Project Hazel лишь концепт и нет уверенности, что он когда-либо станет коммерческим продуктом. Но сама задумка оригинальная и эффектная.

Для ценителей игр было представлено концептуальное кресло Project Brooklyn, фишкой которого стал изогнутый OLED-дисплей. Его можно сложить в спинку кресла всего одним нажатием на кнопку. Еще одна особенность кресла — подлокотники, которые можно трансформировать в подобие игрового столика для мышки или клавиатуру.

Для большего погружения в игровой процесс, Project Brooklyn обладает обратной тактильной связью и вибрирует, например, когда герой приземлится после прыжка или погрузится в воду. Здесь также не обошлось без RGB-подсветки по периметру кожаных подушек сиденья и опорной ножки.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источники: pcmag, theverge