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Друзья, сегодня поговорим о самом крутом среднебюджетнике на 2024 год. Это будет Motorola Edge 40, который в прошлом году просто разорвал рынок доступных смартфонов, и эта модель по-прежнему остается на пике популярности.

Этот смартфон хотят все! Топовые характеристики за копейки

Вы можете сказать, что производители и так выпускают много крутых недорогих телефонов, но часто у них преимущество в сторону какого-нибудь конкретного параметра. К примеру, Poco X6 Pro – это монстр производительности, но камеры там не топового уровня, а Samsung Galaxy A54 фотографирует круто, но не подходит для трудных задач.

У Motorola Edge 40 такой проблемы нет: он демонстрирует крутые показатели в любых параметрах, и сейчас вы в этом убедитесь.

Начну я с внешнего вида. Дизайн Motorola Edge 40 производит исключительно положительное впечатление. Блок основной камеры аккуратный и небольшой, на нем размещены только два нужных модуля. Каркас корпуса здесь алюминиевый, а задняя крышка имеет покрытие из экокожи, которая очень приятная на ощупь. Благодаря экокожи смартфон не ускользает из рук и почти не собирает следы от пальцев.

Модель представлена в четырех цветах – светло-зеленый, голубой, черный и малиновый. Оптический сканер отпечатков пальцев находится под экраном, к его работе нет никаких претензий.

Как видите, дисплей у Motorola Edge 40 скруглен, и к этому можно относиться по-разному. Лично я не фанат скругленных граней, но и дискомфорта во время использования не возникает.

Смартфон не очень большой и тяжелый, если сравнивать с конкурентами. В руке лежит удобно, эти закругленные грани не врезаются в ладонь, да и вес умеренный. От воды и пыли есть полноценная защита стандарта IP68, так что можно не бояться, что влага попадет в устройство.

Итак, снаружи Motorola Edge 40 смотрится практически как реальный флагман. Начинка здесь тоже не менее крутая. OLED-экран имеет диагональ 6.55 дюймов при разрешении Full HD+, а максимальная частота обновления составляет 144 Гц. В настройках вы сможете подкрутить цветопередачу по своему усмотрению.

Цвета сочные и картинка очень качественная. Максимальное значение пиковой яркости достигает 1200 нит, поэтому не беспокойтесь, что на солнце что-то не рассмотрите.

В качестве процессора Motorola Edge 40 использует 6-нанометровый Mediatek Dimensity 8020. Да, это не флагманское железо и оно проигрывает, например, чипу Dimensity 8300 Ultra, который установлен в Poco X6 Pro.

Но не стоит этим беспокоиться, поскольку Dimensity 8020 без проблем справляется не только с повседневными задачами, но и с большинством мощных игр. Для среднебюджетника это идеальный вариант.

Motorola Edge 40 имеется в двух модификациях: оперативной памяти в этих вариантах только 8 ГБ, а внутреннее хранилище можно выбрать на 128 или 256 ГБ. Этого вполне достаточно в 2024 году.

С коробки смартфон функционирует на Андроиде 13, но в ближайшее время запланировано обновление до четырнадцатой версии зеленого робота. Андроид 15 этот красавец тоже должен получить. Работает все шустро, никаких лагов, подвисаний и других подобных проблем.

Теперь, друзья, что у нас по камерам Motorola Edge 40. Здесь нет никаких ненужных модулей, только основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный на 13 Мп с автофокусировкой. Для своего ценового сегмента смартфон фотографирует очень хорошо, это один из самых крутых результатов в среднебюджетной категории.

Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп, а запись видео на обе камеры возможна в 4K с 30 кадрами в секунду.

Автономность тоже не подводит. Аккумулятор имеет емкость 4400 мАч, и этого достаточно для одного дня активной работы. Если вы не очень ярый пользователь, то на одном заряде Мото продержится точно больше суток.

Проводная зарядка здесь с хорошей мощностью 68 Вт. Есть даже беспроводная, что очень круто. Но ее мощность составляет всего 15 Вт.

И напоследок закроем вопрос с ценой. Motorola Edge 40 официально продается внутри нашей страны и приблизительная цена за версию 8/256 ГБ составляет 13 999 грн. Это европейская версия с официальной гарантией.

Согласитесь, что ценник очень приятный, и я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на эту модель, если ищете оптимальный среднебюджетник на 2024 год.

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https://andro-news.com/ru/news/how-to-create-two-whatsapp-accounts.html

