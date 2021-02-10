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Друзья, ловите смартфон, который дешевле Samsung Galaxy S24 Ultra втрое, и при этом его производительность гораздо лучше. Речь идет об Asus ROG Phone 6 – игровом телефоне, выпущенном в 2022 году. Модель все еще остается очень актуальной, особенно для геймеров. А цена на нее значительно снизилась.

Этот смартфон мощнее Galaxy S24 Ultra и дешевле в 3 раза!

Asus ROG Phone 6 оснащен 6.78-дюймовым AMOLED-экраном с закругленными гранями и довольно большими рамками. Может показаться, что это устаревший дизайн, но такое решение удобно в игре, поскольку делает невозможным случайные касания экрана.

Сравните производительность Asus ROG Phone 6 с Samsung Galaxy S24 Ultra. Первый телефон получил процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, второй – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Казалось бы, железо у Самсунга мощнее, но при реальном использовании получаем другую картину.

В тесте на тротлинг Asus ROG Phone 6 выдает примерно 360 гипсов, а Galaxy S24 Ultra – 214 гипсов. Стабильность Asus ROG Phone 6 находится на уровне 90%, а у Galaxy S24 Ultra – всего 55%.

Samsung демонстрирует сильное проседание, а у Asus получается более или менее ровная зеленая линия. Выходит, что топовый флагман от Самсунга проигрывает по производительности именно из-за сильного троттлинга.

Еще одно игровое преимущество Asus ROG Phone 6 заключается в частоте обновления экрана 165 Гц. Для игр – это идеальный вариант. Ограничения по максимальной частоте отсутствуют. Если, например, игра поддерживает 144 Гц, то и будете играть без ограничений со стороны Asus.

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В Asus ROG Phone 6 предусмотрено отдельное игровое приложение, где можно посмотреть все игры с поддержкой 165 Гц. Это приложение позволяет настраивать макросы и триггеры, поддерживать определенную яркость экрана, а также оснащено полезными инструментами для стриминга, записи видео с экрана телефона и создания продвинутых скриншотов.

Asus ROG Phone 6 может похвастаться отличным звуком и очень качественным вибромотором. Имеется дополнительный порт USB Type-C для удобной горизонтальной игры. Для лучшего охлаждения Asus ROG Phone 6 можно докупить фирменный кулер.

Аккумулятор на 6000 мАч полностью решает вопрос с автономностью, а 65-ваттная зарядка подпитит батарею до 100% всего за 42 минуты.

К минусам Asus ROG Phone 6 можно отнести:

отсутствие влагозащиты и беспроводной зарядки,

меньшую яркость экрана по сравнению с современными топовыми флагманами,

значительные габариты и типичный игровой дизайн.

Сейчас Asus ROG Phone 6 можно купить в Украине примерно за 20 000 грн (версия на 128 Гб). Модификация на 512 ГБ обойдется в 4-5 тысяч грн дороже. Напомним, что на старте продаж ROG Phone 6 стоил около 50 000 грн.

Если вам нужен отличный игровой телефон, вас устраивают немаленькие габариты и геймерский дизайн, Asus ROG Phone 6 станет просто идеальным вариантом. Приобрести этого красавца можно в нашем Telegram-канале Andro Price Украина . Удачи!

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https://andro-news.com/ru/news/cey-smartfon-hoche-kozhen-ukrainec-kraschiy-vibir-do-15000-grn.html