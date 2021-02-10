Пора голосовать! В Instagram появилась новая функция, позволяющая создавать опрос в комментариях к своим постам

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Больше взаимодействия с читателями

У некоторых пользователей Instagram появилась новая функция, позволяющая создавать опрос в комментариях к своим постам. Пока новая функция опросов в Instagram доступна не всем, а только избранным авторам, которые смогут привлечь больше внимания к своим сообщениям.

О новой функции соцсети рассказал Адам Моссери, руководитель Instagram. Он объявил о тесте на своем канале, подчеркнув, что опрос в Instagram можно будет добавлять к комментариям как к постам в ленте, так и к роликам.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг в своем собственном сообщении отметил, что сейчас это лишь небольшой тест, но вскоре он будет распространен на все аккаунты Instagram.

Конечно, опрос в Instagram не является чем-то новым, но до сих пор голосовать за опрос в Stories можно было только в виде стикера. Другие пользователи могли видеть статистику по этому опросу – например, сколько людей проголосовало в целом.







Пока нет подробностей о том, как долго эти опросы в комментариях будут оставаться открытыми после того, как за них можно будет проголосовать. Вполне возможно, что пользователи, которые собирают их, смогут установить временные рамки для продолжительности опроса.

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Источник: engadget