Чат-бот Google Bard AI теперь может сканировать ваши Gmail, Документы и Диск, чтобы помочь вам найти информацию, которую вы ищете

73

﻿Конкуренция среди искусственных интеллектов растет

Чат-бот Google Bard AI больше не ограничивается получением ответов только из Интернета – теперь он может сканировать ваши Gmail, Документы и Диск, чтобы помочь вам найти информацию, которую вы ищете. Благодаря новой интеграции вы можете попросить Bard найти и обобщить содержимое электронной почты или даже выделить наиболее важные моменты документа, который вы сохранили на диске.









Существует ряд вариантов использования этих интеграций, которые Google называет расширениями, но они избавят вас от необходимости просматривать горы электронных писем или документов, чтобы найти определенную информацию. Вы можете заставить Bard использовать эту информацию другими способами, например, поместить ее в диаграмму или создать маркированный результат. Эта функция доступна только на английском языке.





Хотя предоставление Bard доступа к вашей личной электронной почте и документам вызовет беспокойство относительно конфиденциальности и использования данных, Google говорит, что не будет использовать эту информацию для обучения общедоступной модели Bard, а также ее не будут видеть рецензенты.









Чтобы воспользоваться этой функцией, Джек Кравчик, руководитель продукта Bard, говорит, что вы можете настроить Bard непосредственно на поиск в Gmail, например, поставив перед своим вопросом @mail. Или вы можете просто спросить: «Проверьте мою электронную почту, чтобы получить информацию о моем предстоящем рейсе».





Расширения Bard также не ограничиваются только Gmail, Документами и Диском. Google также объявил, что чат-бот также будет подключаться к Картам, YouTube и Google Flights. Это означает, что теперь вы можете попросить Bard получать информацию о рейсах в реальном времени, находить достопримечательности поблизости, показывать видео YouTube на определенную тему и многое другое. Google включит эти три расширения по умолчанию.





«Причина, по которой мы начинаем этот эксперимент… состоит прежде всего в том, что это первый раз, когда продукт языковой модели действительно интегрируется с вашими личными данными», — говорит Кравчик. "Мы хотим быть уверенными, что все правильно". Кравчик добавляет, что Google планирует расширить интеграцию Bard в большее количество «продуктов Google, а также партнеров за пределами Google».









С момента представления Bard в феврале Google постепенно добавляет новые функции, включая возможность генерировать и отлаживать код, а также создавать функции для Google Таблиц. Google недавно добавил поддержку Google Lens в Bard, позволяя использовать этот инструмент, чтобы обдумать идеи подписей к фотографии или найти больше информации о ней. Он становится настоящим конкурентом для других AI.

Читайте также: ChatGPT: вред или преимущество в обучении?

Источник: blog.google