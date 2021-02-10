ChatGPT: вред или преимущество в обучении? Известна статистика отношения людей к этому вопросу

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Нужно ли нам такое обучение?

ChatGPT продвигается в образовательные круги, среди школьных учителей и преподавателей домашней школы формируются разные мнения. Но этот подъем освещает актуальный вопрос: прокладываем ли мы путь к более разумному будущему или закладываем основу для поколения, которое меньше полагается на критическое мышление?

Лишь каждый десятый школьный учитель может поймать своих учеников на списывании. Согласно недавнему опросу, преподаватели домашней школы на 35% чаще, чем школьные учителя, поддержат использование ChatGPT в образовании K-12. Обе группы видят его преимущества в подготовке детей к карьере, ориентированной на технику, соглашаясь с этим 69% школьных учителей и 68% воспитателей домашнего обучения. Педагоги в домашних условиях начинают знакомить своих детей с ChatGPT уже в 11 лет.

Однако это не всегда хорошо. Каждый 10-й школьный учитель сообщает, что ловил учащихся на списывании с помощью ChatGPT. Итак, рискует ли инструмент, предназначенный сделать обучение более доступным, стать опорой для обучения?

Школьные учителя подчеркивают преимущество: 57% видят ChatGPT как благо для учащихся с особыми потребностями, что упрощает проблемы с доступностью. Хотя технология действительно должна преодолевать барьеры, нельзя игнорировать скрытые тени. Потрясающие 98% школьных учителей выражают обеспокоенность по поводу использования ChatGPT, в частности, риска повышения зависимости учащихся от технологий и снижения навыков критического мышления.

Несмотря на то, что 44% преподавателей домашней школы включили ChatGPT в свои учебные программы, 95% признают, что имеют оговорку.

Поскольку образовательные системы борются с интеграцией ИИ, становится ясно, что универсальный подход не поможет. Учителя должны действовать осторожно, воспринимая преимущества технологий, оставаясь бдительными по поводу их пагубных последствий. Когда мы вводим искусственный интеллект в класс, наша цель должна заключаться не только в том, чтобы оставаться на опережении, но и сохранить суть того, что делает образование действительно трансформационным: критическое мышление.

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Источник: gizmochina