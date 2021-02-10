ChatGPT от OpenAI получило официальное приложение для iOS

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Версия для Android выйдет "вскоре"

OpenAI выпустила официальное приложение чат-бота ChatGPT для iOS. Теперь оно есть только в App Store для США. В ближайшие недели компания обещает расширить список поддерживаемых стран.

Программа синхронизирует историю общения с ChatGPT между устройствами и поддерживает расширенные функции для подписчиков ChatGPT Plus, включая доступ к языковой модели GPT-4. Вдобавок также интегрирована еще одна технология OpenAI – нейросеть Whisper по распознаванию языка.

В официальном пресс-релизе указано, что приложение для Android появится скоро. Зная то, что иногда "вскоре" превращается в месяцы ожидания особо радоваться не стоит, но возможно на этот раз разработчики все же не будут так долго тянуть.

В магазинах программ есть множество поддельных приложений ChatGPT на обеих платформах и нужно быть очень осторожным, загружая их. В лучшем случае они просто запускают веб-интерфейс чат-бота, добавляя рекламу, в худшем – подталкивают пользователей к запуску вредоносного ПО.

Для вашей безопасности мы оставим ссылку на оригинальное приложение в App Store здесь. Возможно, если вы прочитаете эту статью он уже будет доступен для загрузки.

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Источник: openai