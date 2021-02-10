Чем будет выделяться Redmi K50 с Dimensity 9000

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Появились подробности об одной из моделей серии Redmi K50 с топовым чипом от MediaTek

Несмотря на пандемию и дефицит чипов Xiaomi не намерена отказываться от цели стать компанией номер один на рынке смартфонов. «Давить» конкурентов намерены количеством моделей и в феврале нас ждет анонс серии Redmi K50. Новинки должны выйти довольно примечательными за счет целого ряда нововведений, которых может быть немало.

Xiaomi сделает ход конем, и оснастит модели семейства Redmi K50 различными процессорами. Компания уже подтвердила присутствие платформы Snapdragon 8 Gen 1 в одном из устройств серии и предположительно речь идет о Redmi K50 Pro/K50 Pro+. Будет в линейке новинок и аппарат на базе Dimensity 9000, информацией о котором поделился известный сетевой информатор Digital Chat Station.

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По его данным, смартфон получит изогнутый AMOLED-дисплей от Samsung разрешением 2К, основную камеру с несколькими датчиками, где ключевым станет сенсор на 50 Мп. Обещана скоростная быстрая зарядка и флагманского уровня вибромоторчик. Возможно, обещанные компанией 120 Вт будут предложены и в модели с чипсетом Dimensity 9000. Можно не сомневаться, что новинка получит систему охлаждения, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной.

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Источник: weibo