Xiaomi уличили в неуплате налогов

209

Компании необходимо погасить долг по ввозным пошлинам в Индии на сумму почти $88 млн

На наших глазах разворачивается история становления Xiaomi, которая из маленькой компании постепенно выросла в одного из крупнейших технологических гигантов. Выручка компании растет, а вместе с ней приходит огромная ответственность, в том числе и перед государствами. Оказалось, что Xiaomi крайне неохотно выполняет свои обязанности по уплате ввозных пошлин в Индии.

Читать также: У Redmi Note 11S будет минимум четыре фишки, которые будут активно форсить ﻿

Не так давно появилось сообщение, что в индийском офисе компании был проведен обыск и связан он с подозрениями, что Xiaomi уклоняется от уплаты ряда налогов. И, похоже, что фискалам удалось что-то обнаружить и они пришли к выводу, что представительство компании в Индии имеет недоимку по уплате ввозных пошлин на общую сумму $87,8 млн.

В частности, в своем заявлении Министерство финансов этой страны сообщило о том, что им удалось найти доказательства того, что роялти и лицензионные сборы, перечисленные Xiaomi India в пользу китайской компании Beijing Xiaomi Mobile Software и американского чипмейкера Qualcomm в период с апреля 2017 года по июнь 2020 года, не были добавлены к транзакциям за товары, которые импортировались индийским представительством компании. В итоге произошло занижение таможенной стоимости товаров и, как следствие, неуплата таможенных пошлин в полном объеме.

Читать также: Xiaomi Mix 5: совершенная камера, мощь и скоростная зарядка ﻿

В адрес Xiaomi отправлено три уведомления с требованием погасить задолженность. На данный момент компания никак не комментирует ситуацию.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: cnbc