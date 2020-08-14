Чем обернется запрет на WeChat для Apple

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Без WeChat iPhone станет цифровым мусором

США начала полномасштабное наступление на китайские компании в рамках торговой войны. Под раздачу попала Tencent с ее мессенджером WeChat. Дональд Трамп своим указом запретил американским компаниям иметь с ней любые коммерческие контакты. Но есть угроза, что его агрессивная политика ударит по самой Apple, которая потратила $44 млрд для завоевания китайского рынка.

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В Китае WeChat — популярный электронный кошелек, которым активно пользуются китайцы. iPhone без возможности установить на него это популярное приложение обречен стать изгоем в этой стране. Это подтверждает и последний опрос, который был проведен среди пользователей социальной сети Weibo. Всего было опрошено 1,2 млн респондентов, из которых 95% ответили, что они скорее откажутся от пользования и приобретения iPhone, чем потеряют WeChat.

Один из пользователей и вовсе заявил, что айфон превратится в «дорогой электронный мусор», если WeChat исчезнет с просторов магазина App Store. По его мнению, это важное приложение для пользователей, отказ от которого для некоторых станет катастрофой.

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Напомним, что ранее штатный аналитик Apple Минг-Чи Куо ранее сделал прогноз, что, если компания удалит из App Store приложение WeChat, поставки iPhone могут сократиться на 25-30%. И, прежде всего, падение произойдет за счет рынка Китая.

Источник: phonearena