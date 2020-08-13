Apple решила еще раз передвинуть даты презентации своей новой продукции

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Как вы все знаете, пандемия коронавируса внесла коррективы в абсолютно все аспекты нашей жизни. За закрытием границ последовали отмены крупных мероприятий, на которые обычно собирается большое количество людей. Сначала это были презентации Google и Microsoft, далее все крупные бренды решили перенести свои конференции в онлайн-формат. А теперь это обычная практика.





Одной из компаний, попавших под влияние пандемии, стала и Apple. Их привычная презентация новой продукции переносилась уже несколько раз. Сегодня мы узнали, что американская компания решилась на еще один перенос и, возможно, не в последний раз.

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По словам известного аналитика Джона Проссера, Apple планирует сделать очень интересный ход: сначала компания объявит об обновлении Apple Watch и iPad, а после проведет презентацию новых iPhone. Первое мероприятие запланировано на 7 сентября. Интереснее всего, что компания, скорее всего, представит новые часы и планшет при помощи пресс-релиза.





По другой информации, Apple, планирует полноправную презентацию iPhone 12 на неделю, начиная с октября 12. Возможно, нас ждет предварительно записанное видео. Аналитики предполагают, что презентация будет, как обычно у Apple, проведена во вторник, так что "неделя 12 октября", скорее всего, будет означать вторник 13 октября.

Предзаказы на более «бюджетные» iPhone начнутся на той же неделе после презентации, и покупатели должны получить свои заказы через неделю после этого. Продажи про-версий должны стартовать в ноябре.

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Джон Проссер – не последний человек в инсайдерской тусовке, и если кому-то доверять, то точно ему. Но сохраняется только интрига, когда сама Apple объявит официальные даты презентаций. Будем надеяться, что до этого момента осталось ждать недолго.





Источник: Slash Gear