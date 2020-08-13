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Apple решила еще раз передвинуть даты презентации своей новой продукции

13.08.2020 373 0

Как вы все знаете, пандемия коронавируса внесла коррективы в абсолютно все аспекты нашей жизни. За закрытием границ последовали отмены крупных мероприятий, на которые обычно собирается большое количество людей. Сначала это были презентации Google и Microsoft, далее все крупные бренды решили перенести свои конференции в онлайн-формат. А теперь это обычная практика.

 

Apple решила еще раз передвинуть даты презентации своей новой продукции – фото 1

 

Одной из компаний, попавших под влияние пандемии, стала и Apple. Их привычная презентация новой продукции переносилась уже несколько раз. Сегодня мы узнали, что американская компания решилась на еще один перенос и, возможно, не в последний раз.

 

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По словам известного аналитика Джона Проссера, Apple планирует сделать очень интересный ход: сначала компания объявит об обновлении Apple Watch и iPad, а после проведет презентацию новых iPhone. Первое мероприятие запланировано на 7 сентября. Интереснее всего, что компания, скорее всего, представит новые часы и планшет при помощи пресс-релиза.

 

Apple решила еще раз передвинуть даты презентации своей новой продукции – фото 2

 

По другой информации, Apple, планирует полноправную презентацию iPhone 12 на неделю, начиная с октября 12. Возможно, нас ждет предварительно записанное видео. Аналитики предполагают, что презентация будет, как обычно у Apple, проведена во вторник, так что "неделя 12 октября", скорее всего, будет означать вторник 13 октября.

 

Предзаказы на более «бюджетные» iPhone начнутся на той же неделе после презентации, и покупатели должны получить свои заказы через неделю после этого. Продажи про-версий должны стартовать в ноябре.

 

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Джон Проссер – не последний человек в инсайдерской тусовке, и если кому-то доверять, то точно ему. Но сохраняется только интрига, когда сама Apple объявит официальные даты презентаций. Будем надеяться, что до этого момента осталось ждать недолго.

 

Apple решила еще раз передвинуть даты презентации своей новой продукции – фото 3

 

Источник: Slash Gear

Apple iPhone iPad Apple Watch
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 13.08.2020

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Apple решила еще раз передвинуть даты презентации своей новой продукции