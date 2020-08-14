Культовую игру Fortnite удалили из Google Play и App Store. Почему?

659

Создатели Fortnite объявили войну Apple и Google

Пока одни разработчики контента заваливают чиновников жалобами на мздаимство внутри магазина App Store, компания Epic Games решилась на откровенный, организованный демарш и неповиновение. В рамках своей популярной игры Fortnite на платформах iOS, Android PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК/Mac они фактически предложили собственную платежную систему.

Во благо геймеров

Пользователи получили возможность осуществлять платежи напрямую, используя виртуальные деньги V-bucks. А чтобы стимулировать геймеров на покупку собственной валюты, компания Epic Games предложила 20% скидку на нее.

Сделано это было для того, чтобы пользователи смогли немного сэкономить, минуя оплату комиссии за транзакции, которые берут владельцы маркетплейсов. Так, размер комиссии Google и Apple за транзакции внутри приложения составляют 30%. Покупка через Google Play 1000 V-bucks обошлась бы в $9,99, а при прямом платеже — $7,99. Экономия на лицо.

Читать также: Евросоюз начал расследование работы Apple Pay и App Store. Это незаконная монополия?

Но такое поведение противоречит правилам App Store и Google Play в части запрета внедрять свою платежную систему. Поэтому не удивительно, что игра Fortnite была удалена с просторов магазинов приложений. Это наказание за ослушание, и чтобы другим не повадно было.

Строптивец будет бороться

Apple заявила, что не собирается создавать особые условия для Epic Games они должны соблюдать существующие правила. Прокомментировала ситуацию и Google, отметив, что в Play Store действуют справедливые условия для разработчиков, но создатели игры Fortnite нарушили. Поэтому последовала санкция — удаление из Google Play. Но они готовы обсудить с компанией возможность возвращения утилиты в магазин приложений.

Читать также: В России Apple обвинили в монополии на App Store

Студия Epic Games была готова к такому развитию событий и уже направила в суд жалобу на действия Google и Apple. Незаконность действий двух компаний она мотивирует тем, что они превратили App Store и Google Play в монополию, а также злоупотребляют своим положением на рынке. Напомним, что против монополии App Store активно выступает и основатель Telegram Павел Дуров, направивший свою жалобу в адрес Еврокомиссии.

Источник: techcrunch