Чем удивит продолжение Xiaomi Mi Mix Fold

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Xiaomi Mi Mix Fold получит усовершенствованную версию с подэкранной камерой и гибкой матрицей с высокой герцовкой

О возможности создания смартфонов с гибкими дисплеями говорилось достаточно давно, но доступные потребителю начали выходить только два года назад. И таких устройств должно становиться все больше. Свою лепту в увеличение сегмента складных смартфонов внесет и Xiaomi. В начале года она показала Mi Mix Fold и в четвертом квартале обещают еще одну модель с гибким экраном от Xiaomi.

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Как будет именоваться новинка, сведений нет. Зато известно, что конструктивно она будет повторять решение с Mi Mix Fold, где внешний экран от Visionox с частотой обновления 90 Гц, а вот главный и гибкий — от Samsung и герцовку здесь довели до 120 Гц.

Как и в случае с первым складным смартфоном компании, тут должны предложить платформу Snapdragon 888, стереодинамики, емкость аккумулятора составит 5000 мАч и не забудут о быстрой зарядке. Основная камера также тройная, где главный датчик на 108 Мп и есть жидкостная линза. А вот фронтальная камера должна отправиться под дисплей.

Судя по первым слухам, отличаться условный Mi Mix Fold 2 от первого будет только исполнением селфи-камеры, и гибкая матрица получит частоту обновления 120 Гц. Все прочие параметры могут остаться неизменными. Но и этого апгрейда должно быть достаточно, чтобы увеличить ценник на новинку.

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Впрочем, оглядываясь на ценовую политику компании, не исключено, что его оставят на прежнем уровне $1562. А все для того, чтобы провозгласить «вот вам складной смартфон за ту же цену, но с рядом улучшений».

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Источники: mydrivers, sohu