Xiaomi патентует смартфоны с различным дизайном камеры

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Появилась патентная документация, демонстрирующая то, как может быть исполнена тыльная камера в будущих смартфонах Xiaomi

Как и любая другая компания, Xiaomi, как правило, отмалчивается на счет хода разработок в области новых смартфонов. Зато периодически патентует различные идеи для разработок, связанные с мобильными устройствами. Один из новейших патентов, где демонстрируется полет фантазии инженеров и дизайнеров в части того, как можно обыграть многомодульную основную камеру.

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Патентная документация была найдена в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Она содержит изображение смартфона в трех вариантах исполнения основной камеры. Один из эскизов демонстрирует нам площадку на манер Galaxy S21, которая вмещает четыре датчика изображения, выстроившиеся в ряд по вертикали. Самый верхний крупного размера, а нижний сенсор — перископический.

Оформление фронтальной панели типичное для современного смартфона — дисплей с тонкими рамками и круглое отверстие для селфи-камеры по центру верхней части экрана.

Еще один вариант исполнения смартфона предлагает три датчика изображения в основной камере, где один большой, а два других поменьше. Есть версия с четырьмя модулями, но расположение их отличается от первоначального варианта.

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Стоит сказать, что это лишь патент и он больше демонстрирует дизайн основной камеры без акцента на технических характеристиках. Сами идеи не относятся к разряду фантастических и трудно реализуемых, поэтому есть вероятность то, что смартфоны с таким исполнением камер компания выпустит.

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Источник: letsgodigital