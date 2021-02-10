Черная пятница: лихо упали в цене Redmi Note 11 Pro, Xiaomi Pad 5 и Xiaomi 11T

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Черная пятница еще впереди, но все магазины, участвующие в распродаже, уже пестрят заманчивыми предложениями, скидками и промокодами. Рекомендуем выбирать умом и рационально, а не сердцем и эмоциями. Только тогда вы получите максимум разумной экономии и не пожалеете о том, что совершили импульсивную покупку.

А теперь пришло время озвучить главную идею этого материала — есть товары с «правильной» ценой, когда они окупают каждый вложенный в них доллар. И даже если скидка невелика, то понимаешь, что даже при таком раскладе это выгодное приобретение. Главная же экономия будет в том, что новый гаджет будет служить вам верой и правдой, радуя своими возможностями. Вот вам подборка смартфонов, которые имеет смысл приобрести в рамках распродажи Черная пятница.

Redmi Note 11 Pro

Характеристики: Dimensity 920, 6,67" 120Гц AMOLED, 5160 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, 108 Мп, NFC, 6/128 Гб

Цена: RU $282,72/UA $274 - https://ali.ski/8ZKwh

Промокод "ITSFRIDAY1500"RU/"andropriceBF30"UA

Xiaomi Pad 5

Характеристики: Snapdragon 860, 11" 120 Гц, 8720 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, 6/128 Гб

Цена: $309,21 - https://ali.ski/tCrhN

Промокод "ITSFRIDAY2100"RU/"andropriceBF30"UA

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XiaoMi 11T

Характеристики: Dimensity 1200-Ultra, AMOLED 6,67" 120 Гц, 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, камера 108 Мп, NFC, 8/128 Гб

Цена: $395,21 - https://ali.ski/53gaaA

Промокод "ITSFRIDAY2100"RU/"andropriceBF30"UA + купон магазина $4