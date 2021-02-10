Будет ли инновация? Стали известны некоторые подробности об OnePlus 12R (OnePlus Ace 3): очень быстрая зарядка и отличные камеры

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Интересно и мощно, но недостаточно

Недавно стали известны определенные подробности об OnePlus 12R, которая станет продолженной версией флагманского OnePlus 12. Напомним, что 12R будет моделью для глобального рынка, для китайского рынка смартфон именуется как OnePlus Ace 3. Ранее сообщалось, что его дизайн будет повторять.

Известный инсайдер Digital Chat Station на weibo сообщил характеристики смартфона. Телефон будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, батареей на 5500 мАч. Также стало известно и о наборе сенсоров камер: телеобъективе IMX709 (1/2,74"), 8-Мп широкоугольном объективе OV08D10 и известная нам всем 50 Мп главная камера Sony IMX890.

Наличие OIS пока не уточняется, однако у Ace 2 она была и, будем надеяться, сохранится и у Ace 3. Также сообщается о 100-Вт технологии зарядки и 6,74" 2.5D-дисплее. Ace 3 ожидается во второй половине зимы.

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Источник: weibo



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