Redmi K50 Gaming Edition: две версии, два разных чипа и отличия по камерам

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Одна модель станет эксклюзивом для рынка Китая, а другая появится и на глобальной арене

В этом году Redmi выпустила свой игровой смартфон в рамках серии К40. Позже новинка вышла на глобальный рынок как POCO F3 GT. Компания намерена и дальше развивать такое направление как аппараты для геймеров и выпустит сразу два устройства, которые станут продолжением Redmi K40 Gaming Edition.

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Энтузиастам удалось заглянуть в недра прошивки MIUI и там они нашли упоминание о смартфоне с кодовым именем Matisse и модельным номером L10. В Китае он может быть известен как Redmi K50 Gaming или Redmi K50 Gaming Pro и за пределы Китая он выйдет под именем POCO F4 GT. Будет еще одна модель Redmi K50 Gaming с кодовым именем Rubens и модельным номером L11A, но она станет эксклюзивом для рынка Китая.

Ожидается, что обе новинки получат OLED-панели с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц. В старшей модели предложат чипсет Dimensity 9000, а в младшей — Dimensity 7000.

Redmi K50 Gaming (Matisse) будет иметь 64-мегапиксельный сенсор Sony Exmor IMX686 в качестве главного в основной камере вместо 64-мегапиксельного сенсора Omnivision OV64B, установленного в Redmi K40 Gaming. Он также будет оснащен 13 Мп сенсором OV13B10 от Omnivision в качестве широкоугольного, телеобъективом на 8 Мп OV08856 и 2 Мп датчиком глубины.

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Также существует версия этого устройства с сенсором Samsung ISOCELL HM2 разрешением 108 Мп. О камере Redmi K50 Gaming (Rubens) известно лишь то, что в качестве ключевого на тыльной стороне предложат модуль Samsung ISOCELL GW3 на 64 Мп.

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Источник: xiaomiui