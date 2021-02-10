Redmi Note 11 уже 30 ноября выходит за пределы Китая

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В Индии состоится премьера Redmi Note 11T, который станет переименованной версией Redmi Note 11

В прошлом месяце состоялась премьера серии Redmi Note 11. Только в первом квартале следующего года она должна добраться до глобального рынка, но сменив внешний облик и аппаратные платформы. Но есть страна за пределами Китая, которая одной из первых получит Redmi Note 11.

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Пришло сообщение, что в Индии Redmi Note 11 выйдет как Redmi Note 11T, а его анонс пройдет 30 ноября. Компания подтвердила, что в основе новинки будет лежать 6-нанометровая платформа. Она нахваливает процессор отмечая, что он предлагает улучшенную производительность, увеличенное время автономной работы и говорит о том, что это будет самый шустрый 5G-смартфон от Redmindia. Судя по всему, всеми этими эпитетами компания наградила чип Dimensity 810.

Redmi Note 11T должен предложить 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, 4/6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной и операционную систему Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. Для автопортретов предложат селфи-модуль на 16-мегапикселей и двойную тыльную камеру 50 Мп + 8 Мп.

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Источник: 91mobiles