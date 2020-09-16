Чип Apple A14 Bionic: скудные обновления и нечем хвастаться в плане энергоэффективности?

488

К производительности и энергоэффективности Apple A14 Bionic есть вопросы

Apple стала родоначальником рынка планшетов и на сегодняшний день остается главным игроком. Чтобы соответствовать статусу, вчера был представлен iPad Air, главной фишкой которого стал новый 5-нанометровый чипсет Apple A14 Bionic.

Читать также: Представлен новый iPad Air

Естественно, что новинка названа самым производительным планшетом за всю историю Apple и очень хочется увидеть результаты тестов, чтобы понять уровень мощности нового процессора. Ряд ресурсов обратили внимание, что на презентации компания решила сравнить производительность Apple A14 Bionic и A12 (iPad Air 3). В частности, заявлено, что прирост производительности чипа составил 40%, а графики — 30%.

По каким-то причинам, компания решила не сравнивать мощь нового чипа с Apple A13 Bionic. По оценке экспертов ресурса Anandetch, сделано это было по одной простой причине — производительность Apple A14 на фоне A13 выглядит не столь впечатляюще и качественного скачка по производительности не случилось. Простая арифметика показала, что по мощности Apple A14 превосходит А13 на 16%, а производительность видеоускорителя увеличилась на 8,3%. А вот в плане эффективности работы нейронного блока новый чип добавил основательно — прирост 83% в сравнении с А13. Столь небольшой прирост производительности чипа оставляет надежду, что Qualcomm с ее Snapdragon 875 наконец-то сможет догнать и, возможно, обогнать процессор от Apple. Ранее эта задача была не по зубам американскому чипмейкеру.

Читать также: Apple показали новое поколение своих часов Apple Watch 6

Ребята из Anandetch считают, что в этот раз Apple отказалась от гонки производительности и особых улучшений не случилось. Ставка сделана на обеспечение устойчивой мощности и недопущение нагрева чипа. Компании оказалась не важна пиковая производительность процессора при максимальной нагрузке. Вызывает удивление, что она умолчала об энергоэффективности чипа, а также есть вопросы к тому, сможет ли новый чип длительное время поддерживать пиковую производительность при максимальной нагрузке. Предшественники Apple A12 и A13 могли держать пиковую мощность в течение только 2-3 минут.

В любом случае, стоит дождаться реальных тестов A14 Bionic и поздравить Apple с тем, что она первой в отрасли представила 5-нм чип.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: anandtech