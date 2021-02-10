Чип Red Core 1 в Nubia Red Magic 7: что за процессор и зачем нужен

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Мобильный гейминг станет ярче, красочнее и с необходимыми звуковыми эффектами

У ZTE есть линейка игровых смартфонов, которым уделяется немало внимания. Компания продолжит игровую тематику и готовит к анонсу серию Nubia Red Magic 7, а представят ее на следующей неделе. В преддверии релиза компания всячески пытается подогреть интерес к новинкам посредством тизеров, раскрывающих какие-то фичи новинок.

Сегодня наше внимание акцентировали на чипе Nubia Red Magic 7. Но не на Snapdragon 8 Gen 1, который ляжет в основу базовой версии серии и «прошки», а на независимом игровом чипе Red Core 1. Компания заявляет, что миссия этого процессора улучшить звук, свет, вибрацию и сенсорный ввод, а все для того, чтобы игровой процесс был комфортным и шустрым.

Известно, что Nubia Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro получат систему охлаждения, которая будет отводить тепло на площади до 4124 мм², аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 135-ваттной зарядкой. Предложат до 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и до 512 Гб постоянной UFS 3.1, а также операционную систему Android 12 с оболочкой RedMagic.

Nubia Red Magic 7 должен обладать 165-герцовым OLED-дисплеем диагональю 6,8 дюйма и разрешением FullHD+. На тыльной стороне установят ансамбль из трех датчиков изображения, где главный разрешением 64-мегапикселя.

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Источник: mydrivers