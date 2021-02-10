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  • Черная пятница в разгаре! Redmi Note 12 Pro 5G 6,67-дюймовый AMOLED-экран, процессор Dimensity 1080 и современный дизайн всего за 6 358

Черная пятница в разгаре! Redmi Note 12 Pro 5G 6,67-дюймовый AMOLED-экран, процессор Dimensity 1080 и современный дизайн всего за 6 358

23.11.2023 83 0

Баланс стиля и технологий

Выбрать сбалансированный смартфон не так уж и просто задача. Так компания Xiaomi предлагает одну из самых лучших моделей Redmi Note 12 Pro 5G. Телефон сделан с учетом всех трендов – у него плоский экран, небольшое отверстие для камеры и плоские грани.

 

redmi

 

6,67-дюймовый AMOLED-экран идеально подходит для просмотра всех видов мультимедиа, игр и, конечно, для всех повседневных дел.

 

redmi

 

Redmi Note 12 Pro 5G оснащен достаточно умным набором компонентов, отвечающих за производительность и быстроту работы. Все потому, что здесь установлен Mediatek Dimensity 1080 с графикой Mali G68 MC4.

 

redmi

 

Три камеры на задней панели свидетельствуют о фотографической универсальности, хотя, как всегда, внимание следует сосредоточить на основной камере, имеющей 50 МП, сенсор Sony IMX766 1/1,56”, 6-элементный объектив со светосилой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения. Это не только звучит многообещающе, но и обеспечивает отличные результаты съемки. Вторая камера – 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а третья – как всегда не очень полезная 2-мегапиксельная макрокамера.

 

redmi

 

Смартфон имеет все шансы на признание одним из лучших в 2023 году. Приобрести устройство можно по ссылке:

 

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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 23.11.2023
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Черная пятница в разгаре! Redmi Note 12 Pro 5G 6,67-дюймовый AMOLED-экран, процессор Dimensity 1080 и современный дизайн всего за 6 358