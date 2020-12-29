Что кроется внутри Xiaomi Mi 11

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Xiaomi Mi 11 уже успели разобрать на части и протестировали динамики, работу системы охлаждения и датчика сердечного ритма

Вчера представили Xiaomi Mi 11, ставший хедлайнером новостных лент последних дней. Апдейт Xiaomi Mi 11 показал действительно немало обновлений, но сложно сказать, что мы увидели что-то действительно прорывное и неожиданное. В частности, к ним относится установка нового дисплея и мощной аппаратной платформы, прокачали зарядку, Wi-Fi 6 и оперативную память, а также предложили возможность выбрать версию со стеклянной «спинкой» или текстурированную кожей. Но все это характеристики Xiaomi Mi 11 с официального сайта компании — а что же изменилось внутри?

Нашелся энтузиаст, который уже успел препарировать новинку и поделился интересными открытиями. Ему на стол лег аппарат с тыльной крышкой из кожи. Но перед там как погрузиться во «внутренности» Xiaomi Mi 11, автор ролика испытал дисплей флагмана на устойчивость царапинам. Оказалось, что стекло Gorilla Glass Victus все же царапается, пусть и не так сильно, как предыдущее поколение материала. Извлек он и лоток для SIM-карт, чтобы показать, что изготовлен он из пластика и вмещает две симки.

Как оказалась, тыльная крышка выполнена из достаточно гибкого пластика, поверх которого нанесен слой экокожи. Львиную часть обратной стороны материнской платы и главный модуль основной камеры прикрывает медная пластина для отвода тепла. Чтобы добиться большего охлаждения, переднюю сторону материнской платы и обратную часть дисплея также прикрыли медной фольгой.

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Предметом изучения блогера стали стереодинамики, к настройке которых были привлечены специалисты Harman Kardon. Чтобы понять, есть ли прогресс по качеству звучания, автор ролика сравнил звук Xiaomi Mi 10 с Xiaomi Mi 11. И вот тут оказалось, что предшественник по насыщенности звучания обходит преемника. Протестировал блогер и работу пульсометра, который встроен в дисплейный сканер отпечатков пальцев. По первым впечатлениям, работает он корректно и шустро.

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Источник: youtube