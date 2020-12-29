Открыт исходный код прошивки Xiaomi Mi 11

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Опубликованы исходники прошивки Xiaomi Mi 11

Ну вот вчера и состоялась премьера Xiaomi Mi 11. Смартфон, безусловно, получился интересный и в плане общего обвеса обходит все прочие флагманы на рынке. Если бы его оснастили более продвинутыми камерами, то он смотрелся бы более перспективно. Но это не помешало фанатам компании раскупить (предзаказать) первую партию Xiaomi Mi 11 менее чем за минуту, а если быть точным, то им понадобилось всего около 30 секунд.

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Тем временем вчера Xiaomi преподнесла еще один сюрприз, выпустив исходники прошивки на Github для Mi 11. Об этом торжественно сообщил глава отдела программного обеспечения компании Чжан Гоцюань. Теперь все желающие могут приниматься за подготовку кастомов для флагмана. Напомним, что Xiaomi Mi 11 работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.

В числе отличительных черт новинки отметим новый чип Snapdragon 888, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 Гб постоянной UFS 3.1, аккумулятор емкостью 4600 мАч с быстрой 55-ваттной проводной зарядкой и возможностью зарядить аппарат по беспроводу на мощности 50 Вт. Оснастили новинку AMOLED-дисплеем диагональю 6,81 дюйма разрешением 2К, стереодинамиками от Harman Kardon, селфи-камерой на 20 Мп и тройной тыльной 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп.

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Источники: mydrivers, ithome